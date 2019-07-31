Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

GÜNDEM SİYASET VE DIŞ POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede siyaset ve dış politika konuları ele alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.