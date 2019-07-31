Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi şu sıralarda evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasında incelemede bulunduktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
GÜNDEM SİYASET VE DIŞ POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki görüşmede siyaset ve dış politika konuları ele alındı.
CUMHURBAŞKANLIĞI GÖRÜŞMEYİ DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Bahçeli'nin gün içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti.