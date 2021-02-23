Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! "Durmak yok, gollere devam..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı
23 Şubat 2021, Salı 00:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında penaltı kullandı, kaleye ise AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan geçti. Erdoğan resmi Twitter hesabından penaltı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp, "Durmak yok, gollere devam" notunu düştü.
BUNLARI DA OKUYUN