Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölümüzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.