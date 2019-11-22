Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dipsiz Göl talimatı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölümüzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamasından notlar;
Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz.
Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesi de yapıyoruz.
Bundan sonra Türkiyemizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik. Define aramalarının da önüne geçmiş olacağız.