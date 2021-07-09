Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları bu programın ardından evlat nöbetinde bulunan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.





Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu kardeşlerim Ramazan-ı Şerif’te bizim iftarımıza teşrif ettiler.

Bir baba olarak, yanımızda kadın kollarımızın temsilcileri, vekillerimiz birlikteyiz.

Malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun. Daha da bunun artacağına inanıyorum. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri, Van anneleri bütünleşti. Tüm bunlar sürekli olarak artarak devam ediyor.

Bu PKK’nın, bu HDP’nin tüm bunların evlat diye bir derdi yok. Kandil’de taciz bunlar için bir sorun değil. Oradaki 13-14-15 yaşındaki kızın taciz edilmesi bunlar için, daha ileri gidiyorum, oranın yönetici konumundaki kişilerin evlat diye bir sorunu yok. Taciz diye bir dertleri yok. Diyarbakır annelerinin bedduası bunları vuracaktır. Biz bu işin takibindeyiz. Kovalıyoruz. Tüm İçişleri Bakanlığımız, Silahlı Kuvvetlerimiz bunların üzerine üzerine gidiyoruz.

Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var torunlarımız var. Bu acı neyse aynı şekilde sizlerin acısı da bizim acımızdır."





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