Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai Expo'da TOGG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai Expo'da TOGG açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai Expo'da TOGG açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai EXPO'da Türkiye Ulusal Günü'nde konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, 'Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da zikretmek isterim. Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. TOGG'un çevrenin korumasına yapacağı katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur' dedi.

15 Şubat 2022, Salı 14:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Tarımdan enerjiye çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelik amaç olarak ortaya çıkıyor. Biz çevreyi Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız çevreyi koruması gerektiren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu sıfır atık projesi bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu projeyle 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da zikretmek isterim. Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. TOGG'un çevrenin korumasına yapacağı katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.



Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum Kardeş BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum.


İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İki dikkat çekici söyleşi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Buse Şenses 'Gazi' değil mi?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hollanda’nın başarısını tekrarlamak mümkün
Hakan Çelik
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum’la görüştü