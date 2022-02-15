Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Tarımdan enerjiye çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelik amaç olarak ortaya çıkıyor. Biz çevreyi Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımız çevreyi koruması gerektiren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu sıfır atık projesi bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu projeyle 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5. dünyada 12. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da zikretmek isterim. Türkiye’nin EXPO’ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı, bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. TOGG'un çevrenin korumasına yapacağı katkı açıktır. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil, insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur.









Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum Kardeş BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum.







