Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "eğilmedik, eğilmeyiz" paylaşımı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.

08 Ekim 2020, Perşembe 22:31 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah’ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.



AA

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