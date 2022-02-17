Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Bugün atamasını yapacağımız 2927 engelli kardeşimize işlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor. Göreve geldiğimizde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memur vardı.

Engelli Kamu Personeli Seçme sınavına başvuru ücretini kaldırarak memur olmak isteyen engelli kardeşlerimizi de bu dertten kurtardık. Artık her vatandaşımız gibi engelli vatandaşlarımız da iş hayatında yerlerini alabilmekte oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. 3 bin 200 engelli kardeşimize kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi.









Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşlarımızın hangi zorluklar içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttu. Kilitli kapı ardından yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Zincirle, iple bir yere bağlanıp kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına izin verilmeyen engelliler vardı.

Zorlanan ailelerin engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Göreve geldiğimizde engellilerimizi de dertlerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk. Engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini kaldıracak tedbirler aldık. Evde bakım desteği, umut evleri gibi uygulamaları biz devreye aldık. Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrencisi sayısı 58 binden 320 bine çıktı.

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ

Verdiğimiz desteklerle, ücretsiz ulaşım vasıtalarıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık. Engellilerin önlerinin açıldığında nasıl güzel başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm çalışmaları daha ileriye taşımayı temin etmeyi hedefliyoruz. Biz her vatandaşımız da engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyoruz. Niyet halis olunca akıbet de ona göre tecelli ediyor.

TÜRKİYE EKONOMİDE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRMEKTEDİR

Yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içindeyiz. Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son adımındayız. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik. Dünyanın dengeleri, küresel sağlık krizleri ile bozulurken Türkiye yaptığı hazırlıkların karşılığını yatırımla, istihdamla alıyor. Elbette bizim de yaşadığımız sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hayat pahalılığı başta olmak üzere kimi konjektürel meselelerin bizi asıl araçlarımızdan geri bırakmasına izin veremeyiz.

Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak, ekonomik tetikçilere nasıl izin vermediysek, terörün başını nasıl ezdiysek, vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden Allah'ın izniyle kurtaracağız. Programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi faiz prangasını, döviz prangasını ve enflasyon prangasını parçalayıp atacağız. Artık faiz tartışması gündemden önemli ölçüde düştü. Döviz kuru da istikrara kavuştu. Sıra da enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek var. Turizm sezonunun açılmasıyla istihdam sayısı da hızla artacaktır. Siz karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın. Türkiye, ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.







