Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elazığ paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elazığ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki deprem konutlarıyla ilgili, "Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu." değerlendirmesinde bulundu.

26 Ocak 2021, Salı 00:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram'daki hesabından, depremin ardından Elazığ'a yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

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"Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada gözyaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik. O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik. Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi."

Bu paylaşımının ardından hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ve 1 yıl sonra ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik. Okulları, camileri ve parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun. Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız..."

AA

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