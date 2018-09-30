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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezya mesajı: Her türlü yardıma hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı

30 Eylül 2018, Pazar 15:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da meydana gelen tsunamiyle ilgili Twitter adresi üzerinden paylaşımda bulundu.

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Kardeş Endonezya halkının başı sağolsun." dedi. 

Erdoğan, "Türkiye, Endonezya’nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." mesajını paylaştı. 

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