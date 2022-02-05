Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde çalışanların yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür.

Filyos başta olmak üzere projelerle bu şehrin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Bu şehri eser ve hizmetlerle donatmanın gayreti içindeyiz. Zonguldak Kilimli yolu üzerindeki tünellere Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, Uzunkum Tüneli ve Aslankayası Tüneli resmi açılışını yapıyor.









1 milyar 150 milyonluk bu proje sayesinde yol süresi 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız diğer yatırım Zonguldak Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1-2 viyadüğü, Kaarelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira tutarındadır. Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı sağlanacaktır.

Zonguldak'ın ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum. Şehrimizin merkezindeki ve ilçelerindeki trafo merkezleri gibi altyapılarda yenileme yaptık. 326 milyonluk yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzına getirilen doğal gaz çalışmalarının resmi açılışlarını yapıyoruz. TOKİ tarafından 1.683 konut, 3 cami ve 6 ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. Açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. 3 milyar 404 milyonluk bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum.

Yapılan reform ve projelerde bizim imzamız görülecektir. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamından 5'e 10'a katladık. Güvenliğini sağladığımız her alanda inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın 10 ekonomisi arasına sokacağımızı adımı attık.

Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgında herkes içine kapanırken bizim ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Döviz Kuru üzerinden ekonomimizi çökermeye çalıştılar. Aldığımız tedbirlerle bu sinsi planı etkisiz hale getirdik. Bu arada salgının küresel enerji ve Emtia fiyatlarında yol açtığı artışların ve kur dalgalanmalarının etkisiyle arzu etmediğimiz yükseliş yaşandı.

Çalışanları ezdirmemek için maaşlarda ciddi iyileştirmeler yaptık. Enflasyon başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Akaryakıt, doğal gaz ve elektrikteki artışları vatandaşlarımıza yansıtmamak için 2021'de tam 165 milyar liralık neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık.

Elektrik faturalarında şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarife miktarını 150 kwh'dan 210 kwh'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacaktır. Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır. Bu durumun çalışanlarımızın sırtına binmesine izin vermeyeceğiz.