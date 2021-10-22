İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli kardeşlerim büyük dava insanları gökteki yıldızlar gibidir. O insanlar bağrından çıktıkları milletlerine zor zamanlarında ışık olurlar. Hak yolundaki verdikleri mücadeleleri ile toplumlarına rehberlik ederler. Çok uzun yıllar kendisi ile siyaset yaptığım Erbakan hocamız çok yönlü bir inşadır. Rahmetli hocamız gerçek bir bilim adamıydı. Fil dişi kulelerde ahkam kesmek yerine milletinin içinde vizyon sahibi bir insandı. Vatanına aşık bir vazife insanıydı.

1970’lerden itibaren içinde yer aldığı koalisyon hükümetlerinde kendini milletine adamıştır. Kurduğu 5 partinin 4’ü kapatılmasına rağmen siyaseti savunmuştur. Hak olan davada zerre olmayı tercih etmiştir. Rahmetli Erbakan hedefinin tüm insanlığın saadeti olduğunu söylemiştir.









Bir milletin asıl gücü imanlı gençliğidir diyerek ömrünün sonuna kadar çabalamıştır. Hocamız mevcut siyasi akımlara eklemlenmek yerine millete 3. Bir yol sunmuştur. Milli Görüş milletin kadim değerlerinden beslenen yerli ve milli bir harekettir. İddialarından ve hedeflerinden asla vazgeçmemiştir.

Davasına son nefesine kadar sahip çıktı.

İmam hatip okullarına vurulan zincirleri söküp attık, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halkımıza kavuşturduk. Savunma sanayinde Türkiye’yi kendi gereçlerini üreten ihraç eden bir ülke haline getirdik. Ulaşımdan sağlığa, tarımdan enerjiye her alanda Türkiye’yi en iyi seviyelere getirdik. 94 ruhu 2053 vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz.