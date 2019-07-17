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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama
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