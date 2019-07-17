Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'deki saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.