Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Açılışını yaptığımız Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezlerinin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin son 17 yılda yaşadığı büyük değişimin en somut hissedildiği alanların başında sosyal güvenlik sistemimiz geliyor.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla Sosyal güvenlik sistemimiz yeniden inşa ettik. Hem hizmette hem sunumda hem de kalitede düzenlemeler yaptık.

Geçmişte sosyal güvenlik primleri kamu tarafından ödenmeyenleri de devlet korumasına aldık. Emekli maaşlarını 4 kata yakın artırdık. Hiçbir emekli maaşının 1000 liranın altında olmamasını sağladık. Emeklilere bayramlarda ikramiyeler verdik.

"Eylül ayıyla bu oran düşecek"

Sağlık hizmetlerinden yararlanma prim borcu sistemini getirdik. Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz.

Elektronik reçete sistemi ile yanlış doz, yanlış ilaç olaylarına son verdik. Vatandaşlarımız istediği hastaneden istediği hizmeti alabiliyor.

Şimdi protez olayında da annelerin babaların yanındayız. Yerli ilaç üretimine özel önem verdik.

Kayıt dışı istihdamla büyük bir mücadele gösterdik. Kayıt dışı ile birlikte toplam istihdam 29 milyonun üzerine çıktı. İşsizlik oranı geçtiğimiz ayın Ağustos ayında maruz kaldığımız saldırılar sonucu yüzde -14'lere kadar çıktı. Bu oranın Eylül verileriyle birlikte gittikçe düşeceğini tahmin ediyoruz.

İnsanlara sadece iş değil, aynı zamanda refah seviyesi yüksek bir yaşam sağlamaya çalışıyoruz. Özel İstihdam Programları geliştirdik.

"Faiz daha da inecek"

Cari işlemler Eylül ayında 5,9 milyar dolar fazla verdi. Eskiden açık verilirdi şimdi fazla veri cari işlemler. Bay Kemal IMF'e gidecekler diyor. IMF'e giden sizdiniz. Borcu biz sıfırladık.

Yine Eylül ayında sanayi üretimi yüzde 3,4 artış göstermesi yıl sonu büyüme rakamının artacağını işaret ediyor. Bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Açılan şirket sayısı yüzde 20 arttı. Faiz yüzde 40'lara gitmişti. MB başkanını görevden aldık, faiz indi. Daha da inecek. 2020'de enflasyon da tek haneye inecek. Aylık enflasyon 1,5 yılın en düşük seviyesine indi. Her alanda gözle görülür bir hareketlenme yaşandı. Araçta da konutta da.

Türkiye'nin sosyal güvenlik reformu dünyada örnek olmuştur. Amerika bile bu sistemi kurmaya çalışmış ama başarılı olamamıştır.

Geçmişte ülkenin sosyal güvenlik sistemini çökertenler bu tabloyu şimdi küçümsüyor. Savaş Ay'ın programını hatırlarsınız. SSK'yı verdiler Bay Kemal'e hal ortadaydı. Benim milletimin bunları iyi tanıması lazım. Şimdi bu Şehir Hastaneleri Ayşe'me Mehmet'ime layık değil mi? "Zarar ediyorlar" diyorlar. Halkıma hizmette zarar edeceksem ederim.

"Niçin erken emeklilik?"

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan eleştirilerin çoğu, geldiğimiz seviyeyi anlamak da zorluk çekiyor. Geçmişte SSK'yı çökertenler bugün de batırmaya çalışıyorlar. Tutturmuş erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi battı bu yüzden. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Bu hesap kötü bir hesaptır. Biz bunu politik sebeplerle yapmayacağız. Milletimin menfaatine olmayan hiçbir meselede yokum. Seçim kaybetsek de yokum. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler.

"YPG ile PYD'yi Kürt diye tanımlamak Kürtlere saygısızlıktır"

Yeni bir tarihi inşallah Şenol hoca ve bu gençler yazacaklar. Bu millete artık bu da yakışır.

Suriye Milli Ordusu için Ana Muhalefet terörist diyor. Onlar bizim Mehmetçi'ğimizle yan yana yürüyorlar. Nasıl dersin böyle bir şey? Çünkü onlar teröristlerle beraber yürüyorlar.

YPG ile PYD'yi Kürt diye tanımlamak Kürtlere saygısızlıktır.

Türkiye ucuz numaralarla teslim olacak bir millet değildir. Bu ülkenin temelinde binlerce yıllık bir kadim bir medeniyet vardır. Kimse ülkemize diz çöktüremez.

Bize SİHA vermediler. Şimdi hepsini biz yapıyoruz. Akıllı bomba istedik vermediler. Şimdi kendimiz yapıyoruz. AKINCI'yı yapıyoruz. Terörle mücadelede en büyük gücümüz olacak.







