Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Kohen'e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti.
09 Mart 2021, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıIndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.
AA