Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Kohen'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Kohen'e taziye telefonu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erol Kohen'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi vefat eden Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak taziyelerini iletti.

09 Mart 2021, Salı 18:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıIndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, annesi Beki Kohen'in vefatı nedeniyle Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'i arayarak, taziyelerini ilettiği belirtildi.

AA

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