Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum” dedi.

18 Ekim 2020, Pazar 20:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verdi.

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İHA-AA


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