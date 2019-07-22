﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılmasının 80'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Hatay'ın kaderini Türkiye ile birleştirmesinin siyasi ve diplomatik alanda Türkiye’nin saygınlığını ve etkinliğini artıran bir karar olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Kendi hür iradesiyle anavatanla kucaklaşmayı tercih eden Hatay, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın sembolü olmuştur" dedi.

Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçı ve akılcı politikaları sonucu elde ettiği en büyük kazanımlardan biri olduğunu ifade ederek, "Hatay, farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, Anadolu mozaiğinin en önde gelen merkezlerinden biridir. Bu düşüncelerle Hatay’ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ERZURUM KONGRESİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresinin, milletin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olduğunu belirterek, "Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, İstiklal mücadelesinin başlatılmasında, hedeflerinin ve ilkelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Erzurum

Kongresi'nin, milletin kendi kaderini tayin etme yönünde attığı en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Samsun'da 100 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşinin, Amasya'nın ardından Erzurum'da alınan kararlarla milletin yolunu aydınlattığını ve milli iradenin hakim olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Manda ve himayeyi kesinlikle reddeden, milli sınırlar içinde vatanının bütünlüğünü esas alan kararlar doğrultusunda, bağımsız Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, tüm milletimizin mutabakatıyla topyekün bir mücadele başlatılmış ve İstiklal Savaşımız şanlı bir zaferle taçlanmıştır.

Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür.

Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA-DHA