İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda kaldı. 24 Haziran'da şahsıma verdiğiniz destek için size şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimde Eyüpsultan'da daha büyük başarılara imza atacağız. Deniz Köken kardeşimiz tam bir Eyüpsultan aşığıdır. El ele vereceğiz Eyüpsultan'ımızı şahlandıracağız. Geçen seçimlerde finali Eyüpsultan'da yapmıştık sonuçlar yüzümüzü güldürmüştü. İnşallah bereketli olur. Seçim sonuçları belli olana kadar durmak yok yola devam. Eyüpsultan'da çalmadık kapı bırakmayacağız. İstanbul'a başka bir aşkım var, biz İstanbul'un dertlisiyiz.

RAMİ'YE DEV KÜTÜPHANE

Ulaşım sorununa çözüm getirecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Rami Kışlası'nı biliyorsunuz orayı kütüphane yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. 6 milyon cilt kitaba sahip olacak. Orada atölyeler oluşturacağız. Rami Kışlası'nda benim esnaflığım var, çalıştım orada. Rami Kışlası'nı bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız.

Karşınızda Kasımpaşalı bir evladınız olarak konuşmuyorum. Fatih İmam Hatip'i bitirdikten sonra okuduğumuz derslerden bize fark ders imtihanı dediler. Fark ders imtihanlarını da Eyüpsultan'da geldim verdim. Böylece üniversiteye girme şansı yakaladım. Bir yerde de diploması Eyüpsultan Lisesi olan bir cumhurbaşkanınız var. Eyüp Stadı'nın içindeki spor salonu kullanılamaz hale geldiği için yıktık, yenisini yapıyoruz. Tapu meselesi ilçemizin 50 yıllık kanayan yarasıydı. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan yerler için de gereken talimatı verdim. Bunu CHP'liler suistimal eder bunu da bilmenizi istiyorum.

"SEN GİT BEYLİKDÜZÜ'NE BAK"

Şu anda İstanbul'da 6.5 milyon evde doğal gaz var. CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı zamanda dördüncüsünü buna ekleyebiliriz; çarpık yapılaşma. 4Ç. Bak şimdi Beylikdüzü çöplük. İzmir körfezi çöplük. Biz Haliç'i nasıl temizledik? O pislikten nasıl temizlediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen karşı tarafta Sütlüce Mezbahanesi vardı. Neydi? Rezillik. Bağırsakçılar, sakatatçılar oradaydı. Biz belediye başkanlığımızda dedik ki burayı ele alalım. Ne yaptık orayı? Sütlü Kongre Merkezi. CHP'nin adayı diyor ki, AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok diyor. Ya sen dur bakalım ya, Beylikdüzü'nde ne var ona bak. Orada küçük bir kültür merkezi yaptın diye hava atma. Sen çöplükleri temizle. Böyle aynen patronun kimi Bay Kemal gibi yalan söyleme.

"MÜZENİN İNŞASINA BAŞLADIK"

Biz zaferimizi CHP'liler gibi kutlamayacağız. Bizim kutlamamız onlara benzemez. Eyüpsultan'da doğal gaz gitmeyen semtlerimize de en kısa zamanda ulaştıracağız. Eyüpsultan'da Feshane'yi benden önceki CHP belediyesi yapamadı. Onu su basmaktan kurtaramadı. Bu kardeşiniz geldi Feshane'yi de kurtardı. Şimdi Eyüpsultan Feshane tasavvuf ve Osmanlı kıyafetleri müzesinin de inşasına başladık. Önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyelerimizle el ele vererek bu hizmetleri daha da ileriye taşıyacağız.

"ÇOK SEVEN VARSA KUZEY IRAK'A GİTSİNLER"

(HDP'li vekillerin sözleri üzerine) Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye,'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu var. Çok sevenler varsa Kuzey Irak'ta Kürdistan var oraya gitsinler.

"KANAL İSTANBUL'U DA YAPACAĞIZ"

Şimdi 3 katlı, denizin altından bir tüp geçit daha yapıyoruz. Onunla da kalmayacağız, Kanal İstanbul gecikti ama onu da yapacağız.

"8 BİN MEKTUBA CEVAP YAZDIM"

Cezaevinde yattığım süre boyunca 8 bine yakın mektup aldım. Sabah ezanına kadar hepsine cevap yazdım. Cevap vermediğim bir tane mektup yok. Çünkü aradaki bağ önemli.

"İSTANBUL'DA ARTIK KALİTE HAKİM"

Bugün İstanbul'un eksikleri elbette var ama bu İstanbul 25 yıl öncesinin İstanbul'u değil. Macarların bir İkarus otobüsü vardı. Koltuklar yağdan geçilmiyordu. Mazot kokusundan o otobüsün içinde durulmuyordu. İstanbul'a bu yakışmaz dedim. Benim İstanbullu hemşehrilerim Mercedes otobüse binmeli dedim. İstanbul'da artık kalite hakim.