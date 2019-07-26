İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bundan sonraki ilk seçim 2023 haziranında yapılacak. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Siyasi partiler özellikle AK Parti bir hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmete tabi olan herkese sonuna kadar açıktır.

"SİYASETTE BİR NESİL YETİŞTİRDİK"

İhtirasları veya kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri kenara bırakırsak, siyasette bir nesil yetiştirdik.

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanlar var olur, insanla son bulur. Bu davaya emek vermiş katkı sağlamış her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kendi teşkilatına vefa göstermeyen milletine de vefa göstermez.

"PARTİMİZE GÖNÜL VERMİŞ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMANIZI İSTİYORUM"

AK Parti Türkiye'nin partisidir, birikimi Türkiye birikimidir. Hiç vakit kaybetmeden şehirlerinize döner dönmez 2001'den bu yana kadar partimize gönül vermiş kardeşlerimize mutlaka ulaşmanızı istiyorum. AK Parti sırça köşklerde siyaset yapan, halka tepeden bakan siyasetçilerin yeri değildir. Aksini düşünen varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir.

O TERÖRİSTLERİN HEPSİ YAKALANDI

Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat'ın doğusundaki teröristlerin Kuzey Irak'la irtibatını kesmiş olacağız. Biz PKK dene çıban başını Kuzey Irak'tan koparıp atmadıktan sonra saldırılar devam edecek. Konsolosluk görevlimizi şehit edenlerin tamamını yakaladık

"TERÖRE KALICI ÇÖZÜM BULMA YOLUNDAYIZ"

Milli bekamıza yönelik pek çok saldırıyı püskürttük. Teröre kalıcı çözüm bulma yolundayız. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. İzin almaya ihtiyacımız yok. S-400 meselesinde Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. Terör örgütü PYD'ye on binlerce TIR dolusu silahı ücretsiz veriyorlar.

Obama döneminde de patriotları istedik vermediniz. Paramızla alıyoruz, vermiyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya S-400'leri verdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar gayet normal karşıladı. Zaten olması gereken buydu ama yeterli değil. Merkez Bankası faiz indirme kararıyla enflasyonun süratle düşmeye başladığını göreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Beyefendi yeni yönetim sisteminden rahatsız. Tek adak tek adam diye nakarat yapıyor. Biz tek adamlığı sizden öğrendik ama tek adam değiliz. Bay Kemal Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bizim dönemimizde emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibiliyetinizde var. Sizin geçmişinizde olanların Amerika'daki liderler karşısında nasıl eldivanpençe durduğunu çok iyi biliriz.

FINDIK FİYATLARI

Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor. 2019 fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı