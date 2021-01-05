Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şehit olan polis memuru Fethi Sekin için başsağlığı mesajı yayımladı.
05 Ocak 2021, Salı 21:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesine yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1346520907758657537
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