Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin paylaşımı şu şekilde:

Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihî bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin’i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum.







