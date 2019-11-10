Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiğimiz 11 Kasım’da, 81 ilimizde 2023 noktada 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.

Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, evlatlarımıza daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak için tüm vatandaşlarımızın güçlü desteklerini bekliyoruz" dedi.

11 milyon fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım’ı ‘Milli ağaçlandırma günü’ ilan etmişti. Her yıl 11 kasım “Milli ağaçlandırma günü” olarak kutlanacak. Erdoğan, 11 Kasım günü saat 11.11’de tüm yurtta eş zamanlı gerçekleşecek 11 milyon fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.

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ANKARA (DHA)