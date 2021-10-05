Hemşire, memur ve polis gibi milyonlarca çalışanın beklediği 3600 ek gösterge için yeni bir adım daha atıldı. 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ve üzerinde mutabakata varılan 3600 ek göstergenin son durumuna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığında Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beştepe’deki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret etti.

Ziyarette Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yalçın, toplu sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade etti ve 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerine vurgu yaptı.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayan Yalçın, kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Toplu Sözleşme'nin mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu kaydederek, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

3600 ek göstergeye ilişkin çalışma sonrasında hazırlanacak taslak Meclis’e gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek.

3600 EK GÖSTERGEDEN EMEKLİLER YARARLANACAK MI?

3600 ek gösterge çalışmaları sırasında dikkate alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Önceki dönemlerde yalnızca 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayan bir çalışma yapılmıştı. Ancak yeni çalışmalarda bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirmeye alınacak.

Eğer, statüye göre artış yapılırsa 3600 ek göstergeden lise mezunları da yararlanacak. Aynı zamanda ek gösterge artışının yalnızca mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma konuları arasında yer alacak.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Aynı zamanda, düzenlemeden halihazırda bu mesleklerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması da planlanıyor.

Ek gösterge yüksek olduğu takdirde, sadece çalışanların maaşlarının değil, emekli aylığı ve ikramiyesi de daha yüksek oluyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden biçimlenecek. Bu da hem maaşlara hem de emekli aylıklarına olumlu yansıyacak. Öte yandan yeni gösterge düzenlemesi ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış yansıması bekleniyor.

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİLERİ VE HEMŞİRELER YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkarılmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 TL’den 103 bin 279 TL’ye yükselecek.

3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 TL bir düşüş olsa bile emekli maaşı 550 TL, emekli ikramiyesi 20 bin 710 TL artacak.

Polislerin emekli maaşı 533 TL artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 TL artış olacak.

Çıkacak yasadan 1 milyon 100 bin öğretmen, 280 bin polis, 120 bin din görevlisi ve 110 bin hemşire yararlanacak.