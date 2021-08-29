Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş mesajlar! Afganistan, seçim barajı, Merkez Bankası…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş mesajlar! Afganistan, seçim barajı, Merkez Bankası…

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş mesajlar! Afganistan, seçim barajı, Merkez Bankası…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti. Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla Afganistan’daki son durum ile ilgili önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası rezervleri ve seçim barajı hakkında da konuşan Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2021, Pazar 13:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim.

(Kabil'deki Türk Büyükelçiliği) Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir.

Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz.

(Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil.

(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak.


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Süpermiş...
Rauf Tamer
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“5 yıl içinde depreme hazır hale geleceğiz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü