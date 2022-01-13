Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesine taziye

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık’ın vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

13 Ocak 2022, Perşembe 14:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında da, 'Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum" demişti.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en sonda Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, dün nikah tarihi almak için Ankara'ya giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti. Cenazesi ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde toprağa verilmişti.

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