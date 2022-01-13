Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında da, 'Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcumuz Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum" demişti.

Gençlerbirliği alt yapısında yetişip, Gençlerbirliği, Galatasaray ve en sonda Konyaspor forması giyen milli oyuncu Ahmet Çalık, dün nikah tarihi almak için Ankara'ya giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti. Cenazesi ailesinin yaşadığı Elmadağ ilçesinde toprağa verilmişti.

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