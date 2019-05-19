Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti

19 Mayıs 2019, Pazar 21:45 Son Güncelleme:
A A
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından " 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum." mesajını paylaştı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...