Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından " 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyorum." mesajını paylaştı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1130174921382998016
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Galatasaray'ı sosyal medyadan " 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonu Galatasaray’ı kutluyorum. Tebrikler " ifadeleri ile tebrik etti.
https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1130188576120037381