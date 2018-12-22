  • Haberler
  • Gündem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.

22 Aralık 2018, Cumartesi 14:16
A A
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazi yakınıyla samimi sohbet

Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan’a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Vatandaşın iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek "eyvallah" dediği görülüyor. 36 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaziye selam göndermesiyle sona ediyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.