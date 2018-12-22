Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracıyla Yeniköy'den Emirgan’a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.

Vatandaşın iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, "Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümseyerek "eyvallah" dediği görülüyor. 36 saniyelik video Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaziye selam göndermesiyle sona ediyor.