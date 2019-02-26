İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

11 ay sonra yeniden Giresun'da olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim ömür verdikçe bizdeki Giresun, Karadeniz sevdası bitmez.

"EMNİYETTEN ALDIĞIM RAKAM 26 BİN"

Bugün bu meydan bir başka. Emniyetten aldığım rakam 26 bin. Burada 26 bin kardeşimle buluştuk. Cumhur İttifakı'na sahip çıktınız. Şimdi önümüzde son bir viraj var. 17 yıldır bu kardeşinizi desteklediniz.

"MUHALEFETİN ÇAPSIZLIĞINA, BECERİKSİZLİĞİNE KAPILIP DA..."

Muhalefetin çapsızlığına, beceriksizliğine kapılıp da hiçbir zaman durmadık hep çalıştık. Başkaları ile değil daima kendimizle yarışarak bu günlere geldik. Bizden önce 79 senede yapılanlardan katbekat fazlasını 17 yılda hayata geçirdik.

"IMF'YE SİZ GİTTİNİZ"

Davos'ta IMF Başkanı'na Türkiye'ye emir vermeye kalkmayın dedim. Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik. Bitti bu iş. Çıkmış bay Kemal ne diyor, "Bunlar gider yine IMF'den borç alırlar, ekonomi batırdılar" IMF'ye siz gittiniz siz. Siz borçlandınız biz ödedik ve bitirdik.

"CHP'DEKİ MUHALEFET ANLAYIŞI DEĞİŞMİYOR"

Dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesini kötüleyen bir muhalefet partisi yoktur. Çukur eylemleri sırasında şehir eşkıyalarına cici çocuklar diyen bir CHP gördük. Atalar 'can çıkar ama huy çıkmaz' diyor. Maalesef CHP'deki bu muhalefet anlayışı bir türlü değişmiyor. Yöneticiler değişse de CHP'nin darbesever karakteri hep yerinde kalıyor.

"SEN TÜRKİYE'Yİ TERK ET!"

(HDP Eş Genel Başkanı'nın Kürdistan sözleri üzerine) Sen Türkiye'yi terk et. Irak'ta Kürdistan bölgesi var oraya git. Ama benim Türkiye'mde böyle bir bölge yok. Bizim Kürdistan diye bir bölgemiz yok. Bunlar CHP ile beraber. Adı sözde İYİ Parti olanlarla beraber. Vatanımızın düşmanlarına sandıkta gereken cevabı verelim.

"AB'DE DEMOKRASİDEN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?"

Avrupa Birliği idama karşıdır. 42 insanı idam eden darbeci Sisi'nin davetine katılan bu AB üyesi ülkelerde demokrasiden bahsedebilir misiniz?