Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Grizu-263A mini uydu' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Grizu-263A mini uydu' paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Grizu-263A mini uydu' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

13 Ocak 2022, Perşembe 23:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2019 TEKNOFEST yarışması model uydu alanında 1’inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı.

Türkiye’den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum.


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