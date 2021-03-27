Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

27 Mart 2021, Cumartesi 18:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajında, "Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kadim medeniyetimizden devraldığımız ’dini inançlara saygı ve hoşgörü’ mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

DHA

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