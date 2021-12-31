Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Karaya hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Karaya hakkında açıklamalar

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Karaya hakkında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 6. yıl dönümünde Hasan Karakaya Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

31 Aralık 2021, Cuma 15:18 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması:

Hasan Karakaya kardeşimin hatırasın sahip çıkan program için teşekkür ediyorum. Yiğit bir gazeteciyi anmak için buradayız. Suudi Arabistan ziyareti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kardeşimizi kaybettik. Kaleminin silahşörüydü.

Basınımızın cesur kalemini rahmetle yad ediyorum, baş sağlığı diliyorum. Basınımızın bu yürekli kaleminin ruh dünyasına şahitlik ettik. İki kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir Necip fazıl Kısakürek, iki Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

Son nefesini Resulü Ekrem efendimizin şehrinde vermekle müşerref oldu.

Hasan kardeşimizin dediği gibi asıl mesela şan şöhret değildir. Asıl mesele geride hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır, son nefesimizi bir Müslüman olarak vermektir. Gençler Hasan ağabeyinizi çok iyi tanıyın. TÜGVA olarak bunun hakkını verin. Hasan Karakaya 58 yıllık ömrünü kalemiyle bu milletin onurunu savunmaya adamış gerçek bir cengaverdi.

Halkın ve Hakkın sesi olmuştur, darbeciler kalemini esir alamamıştır. Karakaya linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmuştur. Zulmü alkışlayanlardan asla olmamıştır. Ne söylemişse hesapsız söylemiş, adam gibi adam olmuştur.

Hasan Karakaya bir gazeteci olarak kaos ortamını yaşamıştı. 1990’larda ülkenin tekrar istikrarsızlığa sürüklenişine şahitlik etmişti. Türkiye’nin son kırk yılındaki iniş çıkışları görmüştü. Mert bir gazeteci olarak halkımızın beklentilerine tercüman olmaya çalıştı.

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