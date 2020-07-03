Saat 11.15 sularında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Hendek'teki patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, patlama kentin birçok ilçesinde hissedildi, vatandaşlar deprem olduğunu sanarak sokaklara fırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

(Sakarya-Hendek'teki patlama) "189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2.

Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette

2 yangın helikopteri ile 1 yangın uçağı aktif olarak çalışıyor.

Burası 160 dönüm arazi. 15 bina var. yerleşim yerlerine de 3 kilometre mesafede.

Temennimiz odur ki yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili olumsuz haberler almamaktır.

Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum.