Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

08 Ağustos 2021, Pazar 23:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların Hicri yılını kutladı. Erdoğan, açıklamasında "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.





Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı