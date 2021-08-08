Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların Hicri yılını kutladı. Erdoğan, açıklamasında "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.















