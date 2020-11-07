Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

En son 12 Şubat'ta sizlerle birlikteydik.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.



