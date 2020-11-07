Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il kongresinde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.
07 Kasım 2020, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
En son 12 Şubat'ta sizlerle birlikteydik.
Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.
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