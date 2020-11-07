Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il kongresinde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il kongresinde açıklamalar

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il kongresinde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

07 Kasım 2020, Cumartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

En son 12 Şubat'ta sizlerle birlikteydik.

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Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi, 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum.


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