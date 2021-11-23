Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.

23 Kasım 2021, Salı 10:39 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte sizleri Türkiye'de ağırlamaktan onur duyuyorum. Bu vesileyse Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden INTERPOL mensupları için taziyelerimi sunuyorum. INTERPOL dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir.



Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine güzel İstanbul'umuzda yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Türkiye, Suriye ve Irak'taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden olmuştur. Toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ'tan FETÖ'ye kadar terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz.

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