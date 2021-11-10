Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'ye gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, Bağdat’taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak’ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Zat-ı Alilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum.”

KAZIMİ: KİM OLDUKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söylemişti

Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." demişti.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.