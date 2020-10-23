Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu an itibariyle İstanbul salgında en önde gelen illerimizden biri. Çok dikkatli olmak zorundayız. Toplu mekanlardan bulunmayın. Sağlık Bakanı ile çalışmalarımız devam ediyor. Batıya göre salgından çok daha iyi durumdayız ama yeterli değil.

Rusya ne kadar burada çözüm için yer almayı düşünüyorsa Türkiye'de en az Rusya kadar hakkı olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar Minsk 3'lüsü olarak bir karar alamadılar. Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, Azerbaycan da Türkiye'yi teklif ediyor.

Sinop'taki testlerin yapıldığı doğrudur. ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz. Yaptığımız testleri ABD'ye soracak değiliz.



