Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı kararı ile çekilme Anayasa'ya aykırı değildir' dedi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin Danıştay’a savunma gönderdi.

7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle reddi istendi.


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