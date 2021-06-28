Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı kararı ile çekilme Anayasa'ya aykırı değildir' dedi.
28 Haziran 2021, Pazartesi 16:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin Danıştay’a savunma gönderdi.
7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle reddi istendi.
BUNLARI DA OKUYUN