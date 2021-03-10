İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Mehmet Akif inandığı gibi yazan, bunu saklamayan bir dürüstlük abidesidir. Akif, bir direniş önderidir. 600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması için Anadolu'yu şehir şehir, köy köy dolaşmıştır.

Mehmet Akif zulme boyun eğmeyenlerin, haksızlık karşısında susmayanların şairidir. Bizim olduğu kadar, tek dişi kalmış canavarın pençesinde inleyen tüm mazlumların da şairidir. Ortak bir değerimizdir. Yazdıkları ve mücadelesi ile ebediyete kadar milletimizin kalbinde bir kahraman olarak kalmaya devam edecektir.

Mehmet Akif, bu millette eşsiz bir İstiklal Marşı armağan etmiştir. İstiklal Marşı'mızı sadece bağımsızlığımızın timsali olarak değil, 84 milyonu birleştiren bir mutabakat metni olarak da görüyoruz. 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.



