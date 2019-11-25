Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz" ifadesini kullandı.

25 Kasım 2019, Pazartesi 13:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."

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