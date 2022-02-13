Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine verdi.





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