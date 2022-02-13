Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Topbaş için anma mesajı yayımladı.
13 Şubat 2022, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1492876231905320960
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN