Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için anma mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Topbaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kadir Topbaş için anma mesajı yayımladı.

13 Şubat 2022, Pazar 18:28 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine verdi.


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