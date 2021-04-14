Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ‘Sayın Cumhurbaşkanım Kanal İstanbul’un bizim ülkemiz için ne gibi avantajları olacaktır? Onun dışında bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden çıkmayı hedefliyor muyuz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

‘42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası bu kanaldan Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz. Bununla birlikte de tabi Karadeniz’de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme veya beklememe bu süreçler hepsi bizim kudretimizde. Tabi Bunun Montrö ile uzaktan yakından bir alakası da yok. Montrö İstanbul Boğazı ile alakalı bir sözleşmeydi. Dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Şimdi Montrö ile uzaktan yakından alakası olmayan böyle bir kanal İstanbul bizi ne yapacaktır; çok daha huzurlu ve rahat kılacaktır. Kanal İstanbul’u İstanbul’umuza kazandırdığımızda İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak. İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır.’



