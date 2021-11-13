Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

Yatırım tutarı 2.5 milyar Euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap işlet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir.

Ülkemizin en çok nüfusunu barındıran en büyük ticaret hacmine sahip sanayi bölgelerine kuşan Marmara Otoyol ringi kritik projelerimiz arasında yer almaktadır. Bu köprü ile bu projenin en zor ve prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz.









BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİMİZE YAKLAŞTIĞIMIZIN İSPATIDIR

Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670’i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.

Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor. Ülkemizin bu otoyoldan ve köprüden geçerek seri bir şekilde menzillerine yol alacak araçların işletme ve vakit gelirlerinden elde edecekleri büyük kazancı söylemeye gerek duymuyorum. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.

ERDOĞAN'DAN KANAL İSTANBUL MESAJI

İki de bir ana muhalafetin, muhalefetin özellikle dünyaya seslenerek Sakın ha Kanal İstanbul’a girmeyin, Kanal İstanbul’a girenler kesinlikle paralarını alamazlar… Sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye fırsatları olmayacak. Bu söylemler bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ve devlete ne kadar ihanet içinde olduklarının bir göstergesidir.

EMİN OLUN HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Sağlık alanındaki yatırımlarımızın karşılığını nasıl salgın dönemde aldıysak inşallah ulaşımdaki yatırımlarımızın karşılığını da artan yatırımlarla, üretimle, ihracatla göreceğiz. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda çifte standartta sınır tanımıyor olsa da biz tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz. Belki biraz fazla enerji sarfedeceğiz, belki biraz canımız sıkılacak ama emin olun hedeflerimize ulaşacağız.

Bu köprünün planlanmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, aracı kurumlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice böyle dev eserler kazandırmayı nasip etsin diyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü de olan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.



