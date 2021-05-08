Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kandil' mesajı: Onlar için karanlık olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kandil' mesajı: Onlar için karanlık olacak

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kandil' mesajı: Onlar için karanlık olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Diyarbakır anneleriyle iftar programının ardından konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 22:23 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar, bu mücadeleyi sürekli daha ileri taşıyarak sürdüreceğiz. Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz." diye konuştu. Erdoğan, "Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün karanlık ve kandan beslenen gerçek yüzünün görülmesi bakımından çok hayırlı olmuştur." diyerek, "Kandil’i çökerteceğiz ve Kandil’i kandil olmaktan çıkaracağız. Onlar için karanlık olacak." ifadelerini kullandı.


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DHA

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