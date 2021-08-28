İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor.

250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

İkili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Ciddi bir ekonomik bir potansiyele sahip olduğumuzu inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

'KARADAĞ'IN NATO ÜYELİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK VERDİK'

Türkiye, Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağ'lı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. AB üyeliğine alınması da bölgeye ciddi destek verecektir.







