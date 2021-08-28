Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadağ'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çetinye'de resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'le görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor

28 Ağustos 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. 

250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

 İkili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Ciddi bir ekonomik bir potansiyele sahip olduğumuzu inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

'KARADAĞ'IN NATO ÜYELİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK VERDİK'

Türkiye, Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağ'lı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. AB üyeliğine alınması da bölgeye ciddi destek verecektir.



Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Eğrisi doğrusu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“5 yıl içinde depreme hazır hale geleceğiz”
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ'da! Resmi törenle karşılandı