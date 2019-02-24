İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kayseri, gönüller şehri Kayseri. Dağı ile, bağı ile, türküsü ile, sanayisi ile, insanı ile Türkiye'nin iftiharı Kayseri. Şairlerin, sultanların şehri Kayseri. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından Koca Sinan'ın şehri Kayseri.

31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız Kayseri? Kayseri, 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Önce AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte kardeş olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Bir olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız. Bu birliğimiz beraberliğimiz zillet ittifakını çökertecek.

Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Kayseri'ye şu ana kadar 26 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde 4633 adet yeni derslik kazandırdık. Kayseri'ye 3. devlet üniversitesini kurduk. Millet bahçesinin içine bir de millet kıraathanesi yapacağız. Buraya da gençlerimiz gelecek. 24 saat tüm gençlere açık. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere Kayseri'ye 45 tesis kazandırdık. Kayseri şehir hastanemiz 1607 yatak kapasiteli. Benim vatandaşlarım bu güzel hastanelere layık.

"KARIŞTIRIYOR BU ZAVALLILAR"

Proje çalışmaları devam eden millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. Fakat CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarını ormanlık alanlarını millet bahçesiyle karıştırıyor bu zavallılar. Dersini iyi çalış öğren de öyle gel. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü olduğu zaman bu hastanelerin durumu neydi? Sağlam girersin hasta çıkarsın.

"GELİN BUNLARA DERSİNİ VERELİM"

31 Mart'ta CHP'nin terör örgütünün destekçisi olan partiyle nasıl sırt sırta girdiğini gösterelim. Gelin bunlara dersini toptan verelim. Yanımızda olmayanlara diyoruz ki, size de bize de ölüm var. Gelin bizim yanımıza birlikte yürüyelim. CHP şu anda İstiklal Marşı'mızı söylemeyenlerle ittifak halinde.