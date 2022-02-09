Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için dua eden vatandaşlara teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la beraber koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı gönderen vatandaşlara geri dönüş yaptı. Erdoğan, Twitter'dan gönderilen mesaj ve video mesajlara yaklaşık 3 saat boyunca birer birer yanıt verdi.
09 Şubat 2022, Çarşamba 23:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihinde eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Bunun üzerine pek çok ülke lideri, siyasi, iş ve sanat dünyasından isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, geçmiş olsun telefonları ve sosyal medya paylaşımlarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de vatandaşlardan gelen geçmiş olsun mesajlarını yanıtladı. Twitter hesabından yaklaşık 3 saat boyunca kendisine gelen mesajlara geri dönüş yapan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği video mesajlarda dua eden yaşlılar, çocuklar yer aldı. Erdoğan'ın birer birer yanıtladığı paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan gönderilen çok sayıda mesajdan bazıları şöyle:
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491426666412978177
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491427920685920261
Erdoğan kendisine gönderilen, "Çok kıymetli Cumhurbaşkanım yavrumun da size mesajı var. Rabbim size ve eşinize Şafi ismiyle şifa versin,Allah için sizi çok sevyoruz,Rabbim başımızdan eksik etmesin." mesajına "Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun…" şeklinde cevap verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491430437113192450
Erdoğan bir başka mesaja, "Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni…" cevabı ile karşılık verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491431695094063104
Erdoğan kendisine gönderilen mesaja, "Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…" şeklinde cevap verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491432953783599105
Erdoğan kendisine mesaj gönderen Eslem ismindeki küçük kıza, "Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi’ye selamlar…" cevabını verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1491437986755629059