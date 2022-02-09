Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihinde eşi Emine Erdoğan ile beraber koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Bunun üzerine pek çok ülke lideri, siyasi, iş ve sanat dünyasından isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, geçmiş olsun telefonları ve sosyal medya paylaşımlarını kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de vatandaşlardan gelen geçmiş olsun mesajlarını yanıtladı. Twitter hesabından yaklaşık 3 saat boyunca kendisine gelen mesajlara geri dönüş yapan Erdoğan, vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği video mesajlarda dua eden yaşlılar, çocuklar yer aldı. Erdoğan'ın birer birer yanıtladığı paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAĞDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan gönderilen çok sayıda mesajdan bazıları şöyle:









Erdoğan kendisine gönderilen, "Çok kıymetli Cumhurbaşkanım yavrumun da size mesajı var. Rabbim size ve eşinize Şafi ismiyle şifa versin,Allah için sizi çok sevyoruz,Rabbim başımızdan eksik etmesin." mesajına "Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun…" şeklinde cevap verdi.





Erdoğan bir başka mesaja, "Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni…" cevabı ile karşılık verdi.





Erdoğan kendisine gönderilen mesaja, "Biz de Serra kızımızı çok seviyoruz, gözlerinden öpün yerimize… Eşinize ve ailenize selamlarımla…" şeklinde cevap verdi.





Erdoğan kendisine mesaj gönderen Eslem ismindeki küçük kıza, "Eslem kızım çok teşekkür ederim, Allah razı olsun… Şırnak Silopi’ye selamlar…" cevabını verdi.







