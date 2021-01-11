Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' açıklaması sonrası 1 milyon TL'lik dava açtı.

11 Ocak 2021, Pazartesi 15:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiğini 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

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Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için kullandığı "sözde" ifadesi büyük tepki topladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir" ifadesiyle tepkisini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nu özür dilemeye çağırdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu için "tarihin çöplüğünde yerini alacak" dedi. Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik de "Kılıçdaroğlu'nun milli iradeye saygısızlık ettiğini" savundu.

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