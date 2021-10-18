Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Suç Duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

AA

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