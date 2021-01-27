Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamalar için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamalar için yeni açıklama

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamalar için yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021, Çarşamba 14:34 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının, 'kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusunu yanıtladı. Kısıtlamalar ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız" ifadelerini kullandı.


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