Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının, 'kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusunu yanıtladı. Kısıtlamalar ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine Toplantısı'ndan sonra varsa öyle bir şey açıklarız" ifadelerini kullandı.

x





İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup toplantısında açıklamalarda bulundu



