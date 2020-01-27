Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan taziye mesajı yayınladı.

27 Ocak 2020, Pazartesi 17:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında şu açıklamayı yaptı;

Dünyanın her yerinde insanlara basketbolu sevdirmiş ve sayısız atlete ilham kaynağı olmuş basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duydum. Bir basketbol tarafıtarı ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi gönderiyorum.

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